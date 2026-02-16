Amar Dedic e Fredrik Aursnes treinaram esta manhã e estão recuperados para defrontar o Real Madrid, confirmou José Mourinho.

«Estão [recuperados]. Amanhã ainda temos um treino de manhã. Depois do treino de hoje, quero acreditar que amanhã não vai acontecer nenhum imprevisto e que possam jogar os dois», disse o treinador dos encarnados, à Sport TV.

O Benfica recebe o Real Madrid na terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo está marcado para as 20h00 e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.