Luigi Pavarese, diretor-desportivo do Nápoles, admitiu publicamente que esperava defrontar o Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Agora, o dirigente acredita que a sua equipa vai encontrar os portugueses na eliminatória seguinte, depois de ultrapassar o AC Milan.

«Esperava encontrar o Benfica, mas vamos defrontá-los nas meias-finais. Das oito equipas que ainda disputam a Champions, só o Nápoles e o Man. City nunca venceram a prova. Curiosamente, são os dois principais candidatos nas casas de apostas», começou por dizer, na rádio Crc.

O diretor-desportivo salienta o crescimento do Nápoles e a evolução de jogadores como o português Mário Rui. «Quando saíram os grandes nomes e chegaram outros como o Kvaraskhelia ou o Kim (Min-jae), ninguém achava possível o Nápoles atingir um nível alto. Mas vimos também o crescimento incrível do Osimhen, a afirmação do Lobotka, mas também do Mário Rui. Também posso dizer que esperava um crescimento maior do Zielinski», rematou Luigi Pavarese.