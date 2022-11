O Benfica conseguiu no último suspiro ultrapassar o Paris Saint-Germain no primeiro lugar do grupo H da Liga dos Campeões.

Depois de uma fase de grupos em que as águias e os parisienses se igualaram em tudo – pontos, golos marcados, golos sofridos, resultado entre eles – foram os golos marcados fora a fazer a diferença.

Neste caso, o golo que João Mário marcou para o 6-1 em Haifa, aos 90+2, num jogo em que o árbitro deu três minutos de compensação.

E foi precisamente isso Cristophe Galtier criticou após ver a sua equipa vencer a Juventus nesta quarta-feira. O treinador do PSG lembrou o que aconteceu há uma semana, quando a sua equipa goleou o mesmo Maccabi Haifa e questionou o critério… apesar de dar os parabéns ao Benfica.

«Ao minuto 90, nós éramos líderes do grupo. Depois passámos para segundo. Parabéns ao Benfica, somos as únicas duas equipas na Europa sem derrotas em todas as competições», começou por dizer, antes de olhar para o que foram os últimos minutos do jogo em Israel.

«Foi uma noite um pouco irracional. Mas na semana passada, com 7-2, o nosso jogo parou aos 90 minutos. Sem período de descontos de tempo. São detalhes…», acrescentou.