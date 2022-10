O internacional brasileiro David Neres não viajou para Paris com a comitiva encarnada e é baixa confirmada para o jogo desta terça-feira no Parque dos Príncipes. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, revelou que o extremo sofreu uma lesão, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

«Infelizmente, ontem no treino lesionou-se. É uma pequena lesão muscular», limitou-se a dizer o técnico dos encarnados.

Do lado parisiense, a grande ausência é Lionel Messi. Schmidt recusou a ideia de que a ausência do argentino traga mais energia ao Benfica e até comparou o impacto da lesão do camisola 30 do PSG com a de Neres.

«Seria sinal de uma má abordagem se ganhasses energia porque um jogador da outra equipa está lesionado. Para mim, Messi é o melhor do Mundo e, se não joga, claro que a abordagem deles muda um pouco. É um jogador muito especial, liga os companheiros, cria chances, é muito bom sobretudo no último terço, mas é algo que os outros jogadores do PSG também podem fazer. Têm um plantel de classe mundial, vão ter uma equipa muito boa em campo. Temos de nos focar em nós, temos de substituir o David Neres, que é muito importante para nós. Temos de encontrar uma solução e certamente o PSG também vai encontrar uma solução para Messi», realçou.

