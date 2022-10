João Mário foi o autor do golo que valeu o empate (1-1) ao Benfica no terreno do Paris Saint-Germain, em jogo da quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Aos 62 minutos, o internacional português bateu Gianluigi Donnarumma e, após o jogo, Roger Schmidt enalteceu a importância do camisola 20.

«É um jogador de qualidade, com muito boa atitude, experiente, é um líder e um jogador-chave para a nossa equipa. Assume muita responsabilidade com e sem bola. Ele e Otamendi lideram e guiam a equipa. Estou muito feliz por ele ser jogador do Benfica e espero que continue neste nível», disse o treinador dos encarnados na conferência de imprensa no Parque dos Príncipes.

João Mário já leva 16 jogos na atual temporada: marcou seis golos e assistiu outras tantas vezes.