Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a vitória por 4-3 frente à Juventus, numa partida da quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões:

«[Melhor jogo no Benfica até agora?] Talvez, sim. Acho que jogámos de forma fantástica com e sem bola. Marcámos bons golos, jogámos contra a Juventus, não foi um oponente fácil. Acreditámos em nós e mostrámos um grande futebol.

[Já podemos chamar Schmidtball?] É Benfica, não tem nada a ver com Schmidt. É o que os jogadores fazem no campo, como jogam... Há tanta qualidade nesta equipa, tanta mentalidade e bom espírito, sem isso não seria possível jogar tanto tempo neste nível. Estar aqui, neste tipo de momentos, e num jogo em casa onde tens a oportunidade de garantir a passagem à fase a eliminar contra a Juventus, com estádio cheio, é algo muito especial. Aprecio o que os jogadores e os adeptos estão a fazer no estádio. Hoje foi um grande dia para o Benfica.

[Exibição de Rafa] Quando está neste modo, Rafa é um jogador de topo. Tem tudo o que é necessário para jogar ao mais alto nível, a forma como marcou o 3-1 foi fantástico. Se marca assim, significa que está bem. Se ele está feliz, pode jogar a este nível. Ele precisa de estar num bom espírito, sentir-se bem-vindo e depois joga como hoje.»