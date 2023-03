Scott Parker, treinador do Club Brugge, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 5-1 no Estádio da Luz e a consequente eliminação da equipa belga da Liga dos Campeões:

«O resultado é uma desilusão para nós, sobretudo pelos números. É uma humilhação. Quando foi anulado o golo do Benfica, pensámos que podíamos entrar no jogo, mas o Benfica foi impiedoso, mortífero. Não vi a equipa a atirar a toalha, mas a qualidade do adversário foi muito superior.

O Benfica tem muita qualidade, tem capacidade técnica em todas as zonas do campo. É uma equipa muito rotinada e tem muita qualidade individual. Defrontámos uma equipa muito boa.»

«O segundo golo do Benfica teve um grande impacto. Sem ser derrotista, a eliminatória estava fora do nosso alcance.»

«Foi um percurso extraordinário para a nossa equipa, que conseguiu chegar a esta fase de uma competição de elite. A equipa tem de estar orgulhosa. Ficámos um pouco aquém nesta fase, mas temos de estar orgulhosos do nosso percurso até aqui.»

[Fim de linha com treinador do Club Brugge?]

«Já me fizeram essa pergunta. Continuo a dizer que estão a fazer a pergunta à pessoa errada. Não sou ingénuo, percebo a situação. O clube estava muito mal quando cheguei e a situação tem sido difícil, mas o que posso dizer é que estou empenhado em trabalhar para dar a volta à situação. É o que tenho feito durante toda a carreira.»