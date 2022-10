António Silva, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da TVI, após a vitória por 4-3 frente à Juventus, numa partida da quinta jornada do grupo H da Liga dos Campeões:

«O golo era algo que procurava muito e treino muito. Acabou por acontecer.

[Como lida com os olhares dos tubarões europeus e com as críticas?] Já estou num tubarão europeu, o Benfica é um grande clube. Se fizeram de mim o pior jogador do mundo, hoje também não sou o melhor. É continuar assim, estou muito feliz e espero continuar a dar muitas alegrias aos benfiquistas.

Não vamos descansados para a última jornada. Queremos mais uma vitória, é para isso que estamos aqui. O Benfica tem de estar nos oitavos, precisa disso.

[Sonha com o Mundial?] Não, sonho com o próximo jogo.»