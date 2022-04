O futebolista do Benfica, Adel Taarabt, sublinhou esta segunda-feira que os encarnados têm respeito pelo Liverpool, mas que não há que recear a equipa comandada por Jurgen Klopp, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Amanhã vamos jogar contra uma equipa que respeitamos, mas não tememos, conhecemos a qualidade deles e amanhã vamos fazer o nosso melhor», afirmou Taarabt, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, na antevisão ao duelo da primeira mão.

Taarabt falou ainda do que é preciso anular no adversário. «Não só o meio-campo, é preciso em todas as zonas do campo, são uma equipa extraordinária, têm excelentes jogadores e vamos fazer o possível, estamos diante do nosso público e vamos dar o máximo», referiu, elogiando a evolução e a atual consistência dos reds, que já tinha encontrado quando passou pelo futebol inglês.

«Há diferenças, claro. Esta equipa já joga junta há quatro ou cinco anos, tem muita dinâmica, joga muito bem», apontou, deixando também, para trás, a derrota de sexta-feira em Braga (3-2) para a I Liga.

«Quando se joga no Benfica, todos os jogos são importantes, sexta-feira tínhamos um jogo importante, queríamos um bom resultado. Agora, estamos concentrados é no jogo de amanhã, um jogo de cada vez, mas entramos em todos os jogos para ganhar. Amanhã são os quartos de final da Champions, jogo importante para nós, mas todos são importantes», apontou.

O Benfica-Liverpool tem início às 20 horas de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.