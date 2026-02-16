Já se passaram quase três semanas, mas Anatoliy Trubin ainda recolhe os louros do golo que marcou ao Real Madrid e colocou o Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Desde que comecei a jogar futebol, aos seis anos, trabalhei duro e fiz de tudo para impedir golos. Agora, depois deste momento, muita gente me conhece porque marquei um golo. Ainda é uma loucura para mim. Às vezes, não acredito que aconteceu», confessou o guarda-redes dos encarnados, numa entrevista ao The Athletic.

Trubin contou que não sabia que o Benfica precisava de mais um golo para chegar ao play-off, daí ter retardado um pontapé de baliza, já nos descontos. «Estávamos a ganhar, por isso não precisei de me apressar. Eu não entendia nem um pouco porque é que os adeptos começaram a gritar, porque é que alguns dos meus companheiros apontavam para mim e diziam "um, um, um". Não entendia. Mas quando conquistámos a falta, o mister disse-me para subir e eu perguntei a alguém: "Precisamos de mais um golo?".»

«Quando jogas, não pensas. Simplesmente fazes. Esse momento aconteceu tão rápido. Talvez porque o cruzamento foi tão perfeito, talvez porque era um golo que precisava de acontecer, para mim foi natural, algo que veio facilmente. Naquele momento, é preciso arriscar. É preciso apostar tudo. Se preciso de marcar, tenho de ir lá para dentro, para fazer os nossos adeptos felizes, para tornar o Benfica melhor. Apenas corri, e depois o movimento da minha cabeça, foi como se fosse um avançado. Foi uma loucura.»

«Ainda tenho algumas feridas no joelho. Todos os meus companheiros de equipa me saltaram para cima. (…) Normalmente eu não sou uma pessoa emocional, mas, nesse momento, libertei todas as minhas emoções.»

O guarda-redes ucraniano também apreciou o gesto de Thibaut Courtois que, apesar da derrota, o cumprimentou e felicitou após o jogo.

«Eu respeito muito todos os guarda-redes, especialmente o Courtois, mas, depois desse momento, para mim ele é ainda mais especial. Após uma derrota difícil, ele veio ter comigo com um sorriso para me dar os parabéns. Isso mostrou-me que ele não é apenas um dos melhores dentro do campo, mas também fora dele. É um bom exemplo para a geração mais jovem. Depois de uma derrota difícil, podes mostrar respeito», frisou.

«Mourinho? Nada mudou com a idade»

No play-off, o Benfica vai defrontar novamente o Real Madrid e Trubin espera um jogo ainda mais emocionante.

«Ou era Inter ou Real. Não me importa com quem jogamos, mas, como é o Real, será mais emocionante por causa daquele último jogo. Mais tenso, mais interessante para todos. Precisamos de acreditar em nós mesmos. Sem crença, podes ficar em casa e não fazer nada», salientou.

O dono da baliza dos encarnados também deixou elogios a José Mourinho. «Nada mudou com a idade. Ele acabou de ganhar mais experiência. É único trabalhar com um treinador tão incrível. O que aprendi é sobre os seus pensamentos positivos: se tivermos uma chance, não acabou. Se é possível, é possível.»