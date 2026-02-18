Já depois de ter anunciado que o relatório do Benfica-Real Madrid estava a ser analisado, a UEFA comunicou, esta quarta-feira, que foi aberta uma «investigação por possível violação do regulamento disciplinar».

Segundo o organismo que tutela o futebol europeu, foi nomeado um inspetor para «investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo». A UEFA promete disponibilizar «oportunamente» mais informações sobre o assunto.

Em causa está o momento em que, após marcar o golo que deu a vitória ao Real Madrid, Vinicius apontou para Gianluca Prestianni e saiu disparado na direção do árbitro François Letexier, dizendo que o jogador do Benfica lhe tinha chamado «mono» (macaco em português).

O extremo argentino e o Benfica, entretanto, já negaram as acusações.