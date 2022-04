O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, reforçou esta segunda-feira que o mais importante, nesta altura, são os jogos que restam na época 2021/2022 ao Benfica e relativizou a possibilidade de continuar ou não à frente da equipa principal dos encarnados para a próxima temporada.

«Agradeço a preocupação que todos estão a ter pela minha continuidade. Sinceramente, e já disse na conferência de antevisão do jogo com o Braga, que é um tema com o qual não estou preocupado. Se tiver de ficar, fico. Se não tiver de ficar, não fico», começou por dizer, quando questionado pelo assunto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Liverpool, no Estádio da Luz, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Champions.

«Mais importante do que isso, neste momento, são os jogos que vamos ter para a liga portuguesa e, pelo menos, mais dois para a Liga dos Campeões. Essa é a nossa preocupação, o nosso foco até maio. É aproveitar cada momento, cada jogo. O meu futuro é o menos importante, o que é mais importante é termos chegado aos quartos de final de uma competição como a Champions, algo que não aconteceu nos últimos cinco, seis anos. Pensar também que estamos numa eliminatória em que se abre a possibilidade de alcançar as meias-finais, acreditando que isso possa acontecer. Vamos lutar para que isso se efetive», acrescentou.

Grande montra para os jogadores, a Champions não deixa de ser também um palco para que os treinadores mostrem ao Mundo a qualidade do trabalho que vão fazendo à frente das equipas. Veríssimo insistiu numa ideia já repetida inúmeras vezes: está mais preocupado em obter resultados para o Benfica do que em abrir portas para o seu futuro. «O Nélson Veríssimo olha para esta eliminatória como uma oportunidade de o Sport Lisboa e Benfica chegar às meias-finais. Seria algo marcante e único na história do clube [n.d.r.: no formato Liga dos Campeões]. E dentro da ideia que pretendemos cultivar e transmitir aos nossos jogadores diariamente, é isso que se ajusta dizer: mais importante do que o treinador é a equipa. O treinador, obviamente, faz parte da equipa, mas mais importante do que a individualidade é a equipa. E essa equipa vai-se estender também ao staff: está tudo com o mesmo objetivo. Fizemos uma fase de grupos em, que todo o mérito, conseguimos chegar aos oitavos de final, calhou-nos o Ajax e com todo o mérito, na nossa perspetiva, conseguimos passar um adversário difícil. Agora estamos numa fase que nos permite, correndo bem as coisas, chegar às meias-finais. E é atrás disso que vamos correr», rematou.

