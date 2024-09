Após a vitória no terreno do Estrela Vermelha (2-1), no arranque da Liga dos Campeões, Bruno Lage festejou efusivamente.

Assim que ouviu o apito final, o treinador do Benfica foi a correr na direção dos adeptos encarnados e levantou os braços por diversas vezes, em sinal de comunhão com a meia centena de portugueses que estiveram em Belgrado.

Ora veja: