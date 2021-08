Vlachodimos. Odysseas Vlachodimos. Ody.

O nome do guarda-redes grego do Benfica, seja lá na forma que for, foi o mais repetido antes, durante e depois dos dois jogos do play-off que valeu o apuramento das águias para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O guardião que iniciou esta época como titular na baliza do Benfica, depois de na época passada ter sido relegado para o banco por Jorge Jesus a meio da temporada, brilhou dentro de campo nos dois jogos frente ao PSV Eindhoven e foi tema de conversa com o treinador das águias.

Tanto nas conferências de antevisão a ambos os jogos com os holandeses, como nas reações pós-jogo, Jesus foi questionado sobre as exibições de Vlachodimos.

O treinador não foi capaz de esconder algum mal-estar com as perguntas e em ambos os jogos desvalorizou a avaliação individual de Vlachodimos, preferindo sublinhar Morato primeiro, e o coletivo depois.

O Maisfutebol fez uma compilação com as melhores defesas de Vlachodimos nos dois jogos frente ao PSV Eindhoven, que valeram o apuramento para a Champions.

Veja as melhores defesas no vídeo associado a este artigo se Vlachodimos foi merecedor dos elogios, ou se Jesus tem razão em não valorizar o que o grego fez.