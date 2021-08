O Benfica venceu o PSV Eindhoven na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões e conseguiu uma vantagem curta, mas importante, para o segundo jogo.

O médio alemão Julian Weigl marcou o segundo golo dos encarnados… mas não ficou inteiramente convencido com a exibição que fez, conforme partilhou nas redes sociais após a partida.

«Jogo difícil! Também não foi a minha melhor exibição, mas lutámos até ao fim. Fico contente por ter ajudado com o golo», escreveu o alemão.

Tough game! Also not my best performance today but we fight till the end 💪🏽

Happy I could help with a goal ⚽️ 🦅 #slb #VamosComTudo pic.twitter.com/1VPTgBx9yp