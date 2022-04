O Manchester City venceu nesta terça-feira o Real Madrid por 4-3, num incrível jogo de futebol da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Bernardo Silva marcou um dos golos da equipa inglesa e no final elogiou a qualidade do jogo, apesar de lamentar que os citizens não tenham conseguido aproveitar as vantagens de dois golos que tiveram ao longo do encontro.

«Se tivesse estado à frente da televisão, também teria desfrutado deste jogo que foi louco, com muitos golos e emoção.

Penso que nos 20 minutos fomos muito, muito bons na forma como pressionámos e controlámos o jogo e criámos oportunidades. Depois disso, ficou a ideia de que podíamos ter vencido por um resultado mais expressivo, mas não fomos capazes de aproveitar as vantagens de dois golos que tivemos, por três vezes. Mas isto é a Liga dos Campeões, jogámos contra uma das melhores equipas do mundo e ainda é um bom resultado para nós. Temos mais um golo do que eles e agora temos de ir jogar da mesma forma em Madrid.

Sabemos que são apenas os primeiros 90 minutos, faltam mais 90. Mas os adeptos devem estar orgulhosos, nós também temos de estar pelo que fizemos. É verdade que podíamos ter marcado mais golos, mas isto é o futebol. Eles aproveitaram as oportunidades que tiveram, nós podíamos ter aproveitado um pouco mais.»

[sobre o penálti a favor do Real Madrid aos 80m]

«Foi muito frustrante. Estávamos a controlar o jogo tão bem naquela fase, com posse, sem dar a possibilidade para eles contra-atacarem, e aquele golo caiu do nada. Fomos um pouco infelizes ali.»