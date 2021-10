Uma noite histórica em Istambul. O Sporting alcançou a maior vitória fora de sempre na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao bater o Besiktas por 4-1, e agora mostrou os bastidores do jogo na Turquia.

Do futevólei no hotel à festa no balneário, passando pela campanha no Football Manager de Pedro Gonçalves (que prefere o jogo aos filmes e séries que os companheiros de equipa viram na viagem) e pelas brincadeiras com o roupeiro Paulinho. E já agora com a celebração do outro Paulinho, o avançado, que voltou aos golos e no túnel foi cumprimentado pelo internacional croata Vida, com quem trocou de camisola, numa noite em que Coates foi a grande figura e recebeu o prémio de MVP.

Vale a pena ver uma nova perspetiva sobre estes momentos de numa partida que ficará na memória dos adeptos leoninos.