Já se conhecem as equipas apresentadas pelo Bodo/Glimt e pelo Sporting para o duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira.

Do lado dos leões, Rui Borges apostou em Vagiannidis e Fresneda ao mesmo tempo, face às ausências de Maxi Araújo e Ricardo Mangas. O espanhol deve jogar do lado esquerdo.

Siga o Bodo/Glimt-Sporting AO MINUTO

BODO/GLIMT: Haikin, Bjortuft, Gundersen, Berg, Hogh, Hauge, Blomberg, Bjorkan, Brunstad Fet, Sjovold e Evjen.

Suplentes: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Maatta, Mikkelsen.

SPORTING: Rui Silva, Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Ivan Fresneda; Morten, Simões; Trincão, Guilherme, Geny e Luis Suárez.

Suplentes: João Virgínia, Diego Callai, Morita, Debast, Nuno Santos, Faye, Daniel Bragança, David Moreira, Flávio Gonçalves, Eduardo Quaresma e Rafael Nel.