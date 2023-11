O Sporting de Braga tem sofrido golos em quase todos os jogos e, na antevisão à visita ao «poderosíssimo» Real Madrid, Artur Jorge admitiu que a equipa minhota tem de melhorar no aspeto defensivo.

«Não me passa ao lado. Precisamos de aumentar a consistência defensiva, é ponto assente. Estamos satisfeitos com o desempenho ofensivo, mas temos de melhorar no capítulo dos golos sofridos. Este jogo será de tremenda exigência, no qual teremos que ter essa consistência e equilíbrio e a equipa toda bastante comprometida no capítulo defensivo para mantermos as ambições intactas», disse o técnico, em conferência de imprensa.

Artur Jorge acredita que «é sempre possível» somar pontos no Bernabéu e espera que o Sp. Braga seja «competitivo e corajoso» para que «as possibilidades de um resultado positivo aumentem».

«Somar pontos é sempre satisfatório, não é encurtar a ambição, mas olhar para a realidade. O adversário é tremendamente difícil de bater, mas por esses exemplos [empate com o Rayo Vallecano e vitória perto do fim sobre Union Berlim], e há outros, é sempre possível», vincou.

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacou a qualidade do futebol dos arsenalistas, mas frisou ainda que não basta jogar bem para ganhar, algo corroborado por Artur Jorge.

«Concordo plenamente, porque sabemos e temos tido inúmeros exemplos de que isso é um facto. Temos de acrescentar solidez, atitude competitiva adequada, coragem, uma série de fatores que naturalmente aliados ao bem jogar, deixa-nos mais próximo do sucesso», afirmou.

O Sporting de Braga joga esta quarta-feira com o Real Madrid no Bernabéu, a partir das 20h00. Siga o encontro da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, AO MINUTO, no Maisfutebol.