O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou esta sexta-feira que sabe que vai poder contar com o apoio de adeptos ingleses na final da Liga dos Campeões ante o Liverpool, nomeadamente os do Everton, rival citadino da equipa comandada por Jurgen Klopp e pela qual o técnico italiano passou uma época e meia antes de voltar a Madrid.

«Eu sei que os adeptos do Everton amanhã nos apoiam, com certeza. Sei que a rivalidade é grande em Merseyside. Eu tenho boas memórias do meu período em Liverpool, do lado azul. Estou certo de que amanhã apoiar-me-ão», referiu Ancelotti, na conferência de imprensa de antevisão à final, marcada para as 20 horas de domingo, no Stade de France, em Paris, França.

Sobre a final, o técnico de 62 anos sublinhou que o Real Madrid fez por merecer chegar a esta fase, mas que agora tem de fazer por merecer conquistar o troféu que, a confirmar-se, seria o 14.º da história do clube e um novo recorde absoluto no futebol europeu.

«Merecemos chegar à final, por tudo o que já disse: pela qualidade, porque sem ela não chegas, bem como pelo compromisso. A história deste clube empurrou-nos em momentos de dificuldade. Ganhar, temos que merecer amanhã», vincou.

Acerca do jogo, Ancelotti salientou que o Real Madrid tem de mostrar «qualidade» e espera um Liverpool intenso.

«A equipa tem compromisso coletivo, qualidade individual, jogadores que entram e que marcam a diferença. O Liverpool vai planear um jogo intenso, com muita verticalidade», antecipou.