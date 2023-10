O Atlético de Madrid resistiu a uma expulsão, recuperou de duas desvantagens no marcador e empatou (2-2) em Glasgow frente ao Celtic, numa partida da terceira jornada do grupo E. Apesar de não terem perdido, os colchoneros foram ultrapassados pelo Feyenoord no topo do grupo.



O campeão escocês precisou de apenas quatro minutos para abrir o marcador. Jogada sensacional dos católicos com Furuhashi a finalizar após passe de O'Riley. Volvidos três minutos, Hatate teve de ser substituído por problemas físicos e Brendan Rodgers lançou em jogo o internacional sub-21 português, Paulo Bernardo.



O Atleti respondeu à passagem do minuto 25 por Antoine Griezmann. O internacional francês falhou um penálti - acertou no poste -, mas na recarga, igualou a contenda. A igualdade durou três minutos, uma vez que o Celtic voltou a saltar para a frente do marcador graças a um golo de Palma.



Em desvantagem ao intervalo, Simeone lançou Riquelme e Llorente para os lugares de Saúl e de Javi Galán. Foi precisamente o médio, que também joga como lateral, quem assistiu Álvaro Morata para o 2-2 aos 53 minutos.



Os espanhóis jogaram cerca de dez minutos com menos um elemento por expulsão de Rodrigo De Paul por acumulação de cartões amarelos. Com este empate, o Atlético de Madrid chegou aos cinco pontos e está no segundo lugar do grupo E com menos um ponto que o líder Feyenoord e mais um que a Lazio. Por sua vez, o Celtic tem um ponto e é último.





