Champions: apurados, quem vai ao play-off e quem fica pelo caminho
Arsenal termina com registo perfeito, Real e PSG escorregam e caem para o play-off
O Sporting integra o lote de oito equipas já apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões, juntamente com Arsenal, Bayern Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea e Manchester City.
O Arsenal terminou a fase de liga com um registo perfeito: oito vitórias noutras tantas jornadas. Os «gunners», de resto, foram a única equipa que venceu todos os jogos e, por isso, fecharam na primeira posição, com 24 pontos.
Nesta derradeira ronda, os londrinos receberam e venceram os cazaques do Kairat Almaty, por 3-1. Viktor Gyökeres abriu caminho ao triunfo do Arsenal com um golo logo aos três minutos.
O português Jorginho ainda empatou, de penálti (7m), mas os «gunners» marcaram mais dois golos antes do intervalo (Havertz e Martinelli, aos 15 e 36 minutos).
Já o Bayern Munique, que acumulou seis vitórias e uma derrota, fechou a fase de liga com 21 pontos, na segunda posição. Nesta quarta-feira, os bávaros venceram por 2-1 no reduto do PSV.
O Liverpool goleou o Qarabag por 6-0 em Anfield, o Tottenham foi a Frankfurt vencer por 2-0, enquanto o Barcelona deu a volta ao Copenhaga e triunfou por 4-1 no Camp Nou.
O Manchester City, com Matheus Nunes e Bernardo Silva no onze, venceu em casa o Galatasaray, por 2-0. O Chelsea, por sua vez, venceu por 3-2 em Nápoles.
Já entre as equipas que vão disputar o play-off está o Benfica, mas também o Real Madrid, que com a derrota na Luz (4-2) caiu da zona do apuramento direto. O mesmo aconteceu com o PSG, que empatou na receção ao Newcastle (1-1). Ousmane Dembélé falhou um penálti logo a abrir, mas Vitinha marcou um golaço aos oito minutos. No entanto, em cima do intervalo, Joe Willock (45+2m) apontou o golo da igualdade, numa partida que marcou o regresso de João Neves à competição.
Equipas apuradas para os oitavos de final:
Arsenal, Bayern Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, SPORTING e Manchester City.
Equipas que vão disputar o play-off:
Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt e BENFICA.
Equipas eliminadas:
Marselha, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Nápoles, Copenhaga, Ajax, Eintracht Frankfurt*, Slavia Praga*, Villarreal* e Kairat Almaty*.
*já eliminados à entrada para a última jornada