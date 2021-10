Sérgio Conceição apresenta um registo imaculado como treinador do FC Porto em receções a equipas italianas na Liga dos Campeões. Esta terça-feira, os dragões venceram o AC Milan por 1-0, com um golo solitário de Luis Díaz, na terceira jornada do Grupo B.



Na temporada 2018/19, no Estádio do Dragão, a equipa portista bateu a AS Roma por 3-1, após prolongamento, e garantiu o apuramento para os quartos de final da competição. De Rossi marcou o único golo transalpino, Soares, Marega e Alex Telles selaram a vitória azul e branca.

Já na época passada, foi a Juventus a cair no recinto portista. O FC Porto venceu por 2-1, na primeira mão dos oitavos de final, num duelo com golos de Taremi, Marega e Chiesa. Em Turim, os dragões perderam por 3-2 e festejaram o apuramento para os quartos de final.