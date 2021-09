Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, comentou desta forma o empate no reduto do Atlético de Madrid (0-0), na 1.ª jornada do Grupo B da Champions. Declarações na flash interview da TVI24:

«Como se costuma dizer, é melhor que nada. Claro que nesta casa só pensamos em ganhar, mas por vezes o futebol e assim, temos dias difíceis e hoje foi um deles. Temos de dar sempre o nosso melhor e no fim vamos estar sempre mais perto de ganhar. Não sendo possível, jogámos com o nosso ADN e isso é o que queremos mostrar para fora, deixando uma boa imagem»

Sobre a titularidade no FC Porto: «Nesta fase é um sonho que estou a percorrer e tento dar o melhor de mim para ficar melhor todos os dias. É isso que tenho feito até agora e é o que vou a continuar a fazer, trabalhar, humilde e a dar o meu melhor todos os dias.»



Sem medo das outras equipas: «Medo? Claro que não, o FC Porto não tem medo de nenhuma equipa. Somos uma equipa muito competitiva e não somos diferentes das outras equipas do grupo.»