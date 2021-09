Os jogadores e a equipa técnica do FC Porto foram brindados na terça-feira à noite com uma visita muito especial. Iker Casillas, antigo guarda-redes, deslocou-se ao hotel onde os dragões pernoitaram para rever muitas caras conhecidas.



Casillas, que regressou a Espanha em 2020, trabalha atualmente como diretor geral adjunto da Fundação Real Madrid.



Curiosamente, na terça-feira, foi alcançado por Cristiano Ronaldo no topo da lista de atletas com mais jogos na Liga dos Campeões: 177.



O trajeto de Iker Casillas na Champions iniciou-se há precisamente 22 anos, a 15 de setembro de 1999, num Olympiakos-Real Madrid (3-3).



O último do guarda-redes na competição foi o FC Porto-Liverpool (1-4), a 17 de abril de 2019, duas semanas antes do enfarte agudo do miocárdio que viria a ditar o fim da sua carreira.