Wendell contraiu uma lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo no decorrer do jogo com o AC Milan, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões. O FC Porto venceu o encontro por 1-0.



O lateral esquerdo brasileiro foi titular, tendo sido substituído ao intervalo por Zaidu. Curiosamente, Wendell já tinha apresentado algumas queixas físicas no duelo com o Sintrense, para a Taça de Portugal, saindo ao minuto 61, igualmente para a entrada do nigeriano.



O FC Porto regressou esta quarta-feira ao trabalho, horas após o triunfo frente ao Milan, e conta apenas com o nome de Wendell no boletim clínico.



Os dragões iniciairam a preparação para o jogo com o Tondela, no Estádio João Cardoso, para a 9ª jornada da Liga (sábado, 18h00).