Após o apito final do Benfica-Bayern Munique (4-0), alguns adeptos invadiram o relvado do Estádio da Luz e conseguiram aproximar-se dos jogadores da equipa alemã, na fase de celebração do triunfo.



Robert Lewandowski, autor do terceiro golo do Bayern, foi naturalmente um dos alvos dos adeptos e respondeu com classe.



O avançado polaco fez questão de acompanhar o invasor até fora do retângulo de jogo, deu-lhe a sua camisola e despediu-se com um generoso abraço.



De acordo com as imagens disponíveis, Serge Gnabry também entregou a camisola a um dos adeptos.



