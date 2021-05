April Ivy e Inês Degener Tomaz, namoradas de Rúben Dias e Bernardo Silva, respetivamente, estão no Porto para assistir à final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea, equipando-se a rigor para o jogo no Estádio do Dragão.



A cantora partilhou algumas imagens das redes sociais, ao lado da modelo, denotando nervosismo pela aproximação da hora do pontapé de saída, agendado para as 20h00.



Refira-se que Daniela Machado, companheira de João Cancelo, também vai assistir ao encontro no Estádio do Dragão.



Veja as imagens de April Ivy e Inês Deneger Tomaz equipadas a rigor para a final da Liga dos Campeões.