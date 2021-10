O Bayern Munique não deixou passar a preparação para o jogo desta noite ante o Benfica apenas pelo relvado e por trabalho de ginásio.

Em momentos de maior descontração, mas também seriedade no trabalho, os jogadores da equipa comandada por Julian Nagelsmann - que não vai estar no banco esta noite - fizeram alguns exercícios num salão no hotel, em Portugal, tendo até colocado redes para jogos de… futevólei.

O Benfica-Bayern tem início às 20 horas desta quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. Siga também aqui tudo sobre mais uma noite de Liga dos Campeões.