Pedrinho, antigo jogador do Benfica, garantiu a vitória do Shakhtar Donetsk no Estádio Louis II, frente ao Mónaco (0-1), em encontro referente à 1.ª mão do play-off de acesso à fase de grupos da Champions League.



Ao minuto 19, Pedrinho dominou a bola à entrada da área, deixou dois adversários pelo caminho e atirou para o fundo das redes monegascas.



O AS Mónaco, com o português Gelson Martins no onze (foi substituído ao minuto 67), procurou evitar a derrota mas o marcador não sofreu alterações até ao final.



Nos outros jogos realizados esta terça-feira, o FC Sheriff venceu o Dínamo Zagreb por números expressivos na Moldávia (3-0) e o FC Salzburgo garantiu uma vantagem mínima na receção ao Brondby (2-1).