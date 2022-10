O Chelsea carimbou a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer em casa dos austríacos do Salzburgo, por 2-1, na quinta jornada do Grupo E.

Com uma ronda por disputar, os ingleses somam 10 pontos e lideram o agrupamento, seguidos do Salzburgo (seis), além de Milan e Dínamo Zagreb, ambos com cinco pontos e ainda um jogo por disputar.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 23 minutos, através do pé esquerdo de Mateo Kovacic, com um remate forte à entrada da área.

Os austríacos responderam já na segunda parte, num contra ataque rápido finalizado por Junior Adamu (49m). Mas o melhor estava reservado para os 64 minutos, quando Kai Havertz recebeu com espaço na zona da meia-lua e rematou colocado. A bola ainda bateu no ferro e Philipp Kohn, que somou uma boa exibição, ficou «pregado» ao relvado.

