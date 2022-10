Ainda está tudo em aberto no Grupo E, mas o Chelsea arrancou um triunfo importante no Giuseppe Meazza, diante do Milan (2-0), assumindo a liderança isolada.

Logo aos 18 minutos de jogo, Fikayo Tomori derrubou o compatriota Mason Mount com os braços na grande área e viu cartão vermelho direto, já que o médio dos blues seguia para ficar na cara do golo.

Na sequência do lance, Jorginho, de regresso a Itália, cobrou o penálti e adiantou a equipa de Graham Potter. Já o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, fixou o resultado final as 34 minutos, numa jogada rápida de combinação do Chelsea e em que «roubou» o golo a Raheem Sterling.

O português Rafael Leão foi substituído aos 80 minutos.

No outro jogo do grupo, em Zagreb, Seiwald adiantou o Salzburgo, aos 12 minutos, e Ljubicic fez o golo do Dínamo, aos 40.

Quanto às contas do grupo, o Chelsea é líder com sete pontos, contra seis do Salzburgo e quatro de Milan e Dínamo Zagreb.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]