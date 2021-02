Olivier Giroud foi o herói do triunfo do Chelsea frente ao Atlético de Madrid, da primeira mão dos oitavos de final da Champions League, ao marcar o único golo do encontro (e que golo!).

No final do encontro, o avançado francês falou aos jornalistas sobre a vitória e sobre o magnífico pontapé de bicicleta que demorou a ser validado pelo VAR.

«Foi uma longa espera, quase três minutos. É tão estranho porque festejas depois de três minutos, mas o mais importante é que foi golo», afirmou Giroud.

«Quando o Marcos Alonso cruzou, eu devia ter gritado ao Mason Mount para deixar a bola, por isso houve uma pouco de confusão. A bola subiu e eu adoro pontapés de bicicleta… fico contente que a bola tenha entrado e o golo tenha sido validado», explicou o jogador do Chelsea.

«Não sabia se estava em fora de jogo ou não. O Mason disse-me logo que não tinha tocado na bola. O árbitro disse-me que era uma decisão importante e que precisava de levar algum tempo a analisar», contou ainda o avançado. No final foi mesmo golo e dá aos Blues uma vantagem para a segunda mão.

«Viemos com intenção de ganhar o jogo. Sabíamos como podíamos causar problemas a nível ofensivo e fomos fortes defensivamente. Estamos muito satisfeitos com a vitória e acho que foi merecida», afirmou Giroud.

«Sabemos a importância de marcar fora nas competições europeias, por isso estou muito feliz por ter ajudado a equipa a ganhar. Mas defrontamos uma grande equipa e temos de continuar concentrados e completar o trabalho em casa», frisou ainda o jogador francês.