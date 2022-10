O treinador do Paris Saint-Germain assumiu, depois do empate caseiro com o Benfica (1-1), que a equipa francesa atravessa um período de menor fulgor, comparativamente ao início da temporada.

«Quando somos o PSG, temos de vencer, ser mais perigosos. Este jogo não se assemelhou ao de Lisboa, onde as equipas criaram mais. Foi um jogo em que as defesas levaram a melhor sobre os ataques, embora ache que estivemos menos pressionados. Quando estávamos perto dos últimos trinta metros, em vez de acelerarmos, abrandámos o jogo, o que permitiu ao Benfica recuperar», começou por dizer na conferência de imprensa após a partida da quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

«Somos menos chamativos, brilhantes e perigosos. Se é físico? Não. No início da temporada, tínhamos muito mais jogo vertical, éramos mais rápidos nos corredores», acrescentou.

O técnico do PSG explicou ainda que pretendeu que Marquinhos e Vitinha jogassem mais subidos no terreno para «sair da pressão do Benfica em relação à primeira mão». Além disso, negou os rumores sobre a vontade de Kylian Mbappé em deixar o clube, que se espalharam pela imprensa francesa horas antes do jogo.

«Eu não sei de nada. Só sei que um boato virou informação, depois quase uma declaração. Não vi nada de diferente, acho estranho que isto aconteça antes de um jogo importante. Nunca ouvi falar de nenhuma discussão. O Kylian esteve a um bom ritmo, muito intenso. Ele deu uma resposta a este boato. Não acredito que esse boato tenha atrapalhado a preparação para o jogo. Não abordei o assunto com meus jogadores, nem com a minha equipa», concluiu.