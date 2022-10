O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, admitiu que poderá fazer algumas mexidas quer no onze inicial, quer no esquema tático da equipa para a receção ao Benfica, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«P rimeiro, precisamos de analisar a primeira mão e ver como o Benfica nos pode colocar em dificuldades. Temos de ver se, ao nível tático, tudo foi feito como deveria ser. Se decidirmos escolher outro sistema, temos de ser capazes de criar novas conexões, podemos trazer jogadores mais avançados, há toda uma análise a ser feita em torno das possibilidades », começou por dizer o técnico dos parisienses na conferência de imprensa de lançamento do jogo desta terça-feira.

Galtier lembrou que o PSG tem um jogo importante no próximo domingo com o Marselha, mas não vai «estabelecer prioridades», já que quer «vencer todos os jogos». Ainda assim, assumiu que tem de ter em conta as lesões e «a forma dos jogadores».

Ora, Lionel Messi é um dos indisponíveis para a partida, devido a um desconforto no gémeo, sentido durante o jogo da Luz.

« Todos pensávamos que ele ia poder jogar na segunda mão, mas passou pouco tempo. Ele está muito melhor, mas ainda tem essa sensação de que pode ser um problema num jogo desta importância e preferiu ficar de fora. Veremos a evolução ao longo da semana, mas é muito provável que jogue contra o Marselha », explicou Galtier.

«Teremos de encontrar outras soluções para trazer perigo à defesa portuguesa», acrescentou.

Paris Saint-Germain e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 20h00, no Parque dos Príncipes, numa partida que será dirigida pelo inglês Michael Oliver.

As duas equipas dividem a liderança do grupo H, com sete pontos, à frente da Juventus, que tem três, e do Maccabi Haifa, que ainda não pontuou.