O Club Brugge recebeu e venceu o Bayer Leverkusen por 1-0, esta quarta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

O único golo do encontro surgiu aos 42 minutos da primeira parte, por Abakar Sylla, de cabeça, após um canto batido do lado deito por Skov Olsen.

Com este resultado, e fruto da vitória do Atlético de Madrid ante o FC Porto (2-1), o clube belga está lado a lado com os espanhóis no topo do grupo B com três pontos, ao final da primeira jornada.

Na próxima terça-feira, o FC Porto recebe o Brugge e o Bayer Leverkusen o Atlético. Os dois jogos têm apito inicial marcado para as 20 horas.

(Imagens vídeo Eleven Sports)