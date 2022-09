A goleada que o Club Brugge impôs ao FC Porto (4-0) no Estádio do Dragão aconteceu na terça-feira, mas os belgas ainda continuam a festejar.

Esta sexta-feira, o adversário dos portistas recapitulou o jogo da Invicta que terminou com explosão de alegria no balneário.

O Brugge desvenda algumas das palavras do treinador Carl Hoefkens, que fez questão de avisar os jogadores que estavam a pisar o palco da Liga dos Campeões e queria foco na baliza adversária, com agressividade. O goleador Ferran Jutglà, que abriu a contagem, é um dos protagonistas do vídeo, até pela música que os adeptos visitantes lhe dedicaram.

Durante o jogo, disputado debaixo de chuva intensa, as lentes das câmaras do Brugge captaram a saída antecipada de alguns portistas do Dragão e, no final, houve festa rija no balneário.

Veja as imagens da noite do Club Brugge na Invicta: