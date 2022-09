O jogo desta terça-feira contra o FC Porto marca o regresso de Roman Yaremchuk a Portugal, depois da transferência para o Club Brugge no último mercado. O avançado ucraniano recordou a passagem pelo Benfica e dividiu o favoritismo para a partida da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Se me quero mostrar mais lá? Não. Só quero fazer o meu trabalho e marcar», vincou ao Het Nieuwsblad. «[O favoritismo] é 50/50, tal como em todos os jogos para nós, pois queremos sempre ganhar», avaliou.

«Diverti-me muito a jogar no Benfica, foi uma grande experiência. Mas agora quero fazer o meu trabalho no Club Brugge.»

Novamente a jogar na Bélgica, Yaremchuk, que soma um golo e duas assistências em três jogos, assume que a adaptação está a decorrer sem problemas

«A minha integração aqui foi tranquila, porque já conhecia muitos colegas do passado. A minha companheira ainda está em Portugal neste momento, pois algumas coisas ainda precisam de ser organizadas lá», revelou.

O FC Porto-Club Brugge está agendado para as 20h00 desta terça-feira e pode acompanhar todas as incidências AO MINUTO no Maisfutebol.