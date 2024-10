O futebolista do Atlético de Madrid, Conor Gallagher, apontou o Benfica como «uma equipa de topo», mas garantiu que a equipa espanhola está preparada, para tentar sair com os três pontos do Estádio da Luz, no duelo da 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

«O Benfica é uma equipa de topo, uma equipa muito boa na Europa. Estamos preparados, vai ser difícil, estamos entusiasmados e vai ser um desafio, eles têm alguns jogadores de topo, estamos entusiasmados com o jogo», começou por dizer Gallagher, em conferência de imprensa, esta terça-feira, em Lisboa, no Estádio da Luz.

«É um jogo muito difícil, como disse o Benfica é uma equipa de topo na Europa, estamos preparados e esperamos sair com os três pontos», referiu, ainda, o antigo jogador do Chelsea, falando do trabalho com o treinador Diego Simeone.

«O treinador foi brilhante comigo, ajudou-me a estabelecer no clube, mostrou confiança em mim. Não estou aqui há muito tempo, mas já me sinto parte da equipa. Claro que espero ser ainda melhor e ajudar mais a equipa, estou grato pela oportunidade, vou dar sempre 100 por cento quando estiver em campo», notou.

O médio internacional inglês de 24 anos leva sete jogos e dois golos nesta sua primeira época no Atlético.

O Benfica-Atlético de Madrid está agendado para as 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.