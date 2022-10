A penúltima jornada da Liga dos Campeões arranca esta terça-feira e vai definir ainda mais as contas nos oito grupos.

Nápoles, Club Brugge, Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique já estão apurados para os oitavos-de-final.

Os jogos desta ronda podem valer desde já a qualificação para a próxima fase a Benfica e FC Porto. Para isso, é necessário vencer.

Mais difíceis são as contas do Sporting, que mesmo em caso de vitória terá sempre de levar a decisão para a última jornada.

Confira a situação em cada um dos grupos:

GRUPO A

O Nápoles está apurado para os oitavos de final e pode confirmar o 1.º lugar caso faça frente ao Rangers melhor resultado do que o Liverpool frente ao Ajax. Os ingleses confirmam de imediato a passagem caso não percam em Amesterdão. Pelo contrário, o Ajax está obrigado a vencer a equipa de Jurgen Klopp para manter esperanças de apuramento. Porém, pode garantir já a Liga Europa caso faça melhor resultado do que o Rangers, que já não tem hipóteses de lugar por mais do que o terceiro lugar.

Classificação: 1.º Nápoles, 12 pontos; 2.º Liverpool, 9; 3.º Ajax, 3; 4.º Rangers, 0.

26/10: Nápoles-Rangers; Ajax-Liverpool.

--

GRUPO B

O Club Brugge já está apurado e pode confirmar o 1.º lugar caso não perca na receção ao FC Porto. Aliás, só a equipa de Sérgio Conceição pode ainda tirar a liderança aos belgas. Os dragões apuram-se de imediato para os oitavos de final se vencerem na Bélgica e o At. Madrid não bater o Bayer Leverkusen. Os alemães não podem perder na visita a Madrid, sob pena de ficarem definitivamente no último lugar.

Classificação: 1.º Club Brugge, 10 pontos; 2.º FC Porto, 6; 3.º At. Madrid, 4; Leverkusen, 3.

26/10: Club Brugge-FC Porto; At. Madrid-Leverkusen.

--

GRUPO C

O Bayern de Munique já se qualificou para a próxima fase e confirmará o 1.º lugar do grupo se bater o Barcelona nesta jornada ou se o Inter não vencer. Para os italianos, os oitavos de final estão ao alcance de uma vitória na receção ao Plzen. Mais difícil é a tarefa do Barcelona, que terá de fazer melhor resultado do que o Inter nas últimas duas jornadas (um empate e uma vitória, pelo menos) para ainda poder chegar aos oitavos. Os catalães podem, porém, garantir já a Liga Europa, caso o Plzen não vença ou faça pior resultado.

Classificação: 1.º Bayern, 12 pontos; 2.º Inter, 7; 3.º Barcelona, 4; 4.º Plzen, 0.

26/10: Inter-Plzen; Barcelona-Bayern.

--

GRUPO D

No grupo do Sporting está tudo em aberto. O Tottenham pode apurar-se para os oitavos caso vença na receção ao Sporting e até pode garantir o 1.º lugar se, além disso, o Marselha perder. Os franceses apuram-se se vencerem em Frankfurt e o Sporting perder. Mesmo em caso de vitória em Londres, a equipa de Ruben Amorim terá sempre de discutir o apuramento na última jornada. Mas pode garantir já a Liga Europa, caso vença e o Frankfurt perca em casa.

Classificação: 1.º Tottenham, 7 pontos; Marselha, 6; Sporting, 6; Frankfurt, 4.

26/10: Tottenham-Sporting; Frankfurt-Marselha.

--

GRUPO E

Outro grupo com tudo por definir. O Chelsea tem de vencer para garantir os oitavos ou empatar, caso o Milan vença. Os londrinos podem confirmar o 1.º lugar em caso de vitória, desde que o Dínamo de Zagreb não vença. Por sua vez, o Salzburgo apura-se se vencer e o Milan não. O campeão italiano fica de imediato afastado se perder por três golos ou mais frente aos croatas.

Classificação: 1.º Chelsea, 7 pontos; 2.º Salzburgo, 6; 3.º Milan, 4; 4.º D. Zagreb, 4.

25/10: Salzburgo-Chelsea; D. Zagreb-Milan.

--

GRUPO F

O Real Madrid está apurado e será confirmado como vencedor do grupo se evitar a derrota. Já se o Leipzig vencer os merengues, passa aos oitavos, desde que o Shakhtar perca. Os ucranianos podem desde já garantir o 3.º lugar que vale a Liga Europa se não perderem com o Celtic.

Classificação: 1.º Real Madrid, 10 pontos; 2.º Leipzig, 6; 3.º Shakhtar, 5; 4.º Celtic, 1.

25/10: Celtic-Shakhtar; Leipzig-Real Madrid.

--

GRUPO G

O Manchester City está apurado e confirma o 1.º lugar se não perder. Já o Dortmund estará nos oitavos de final se vencer, e até pode nem ser necessário, dependendo do resultado do Sevilha-Copenhaga. Espanhóis e dinamarqueses têm forçosamente de vencer para manterem esperanças de apuramento.

Classificação: 1.º Man. City, 10 pontos; 2.º Dortmund, 7; 3.º Sevilha, 2; 4.º Copenhaga, 2.

25/10: Sevilha-Copenhaga; Dortmund-Manchester City.

--

GRUPO H

PSG e Benfica apuram-se para os oitavos de final se vencerem os seus jogos, mas um empate pode bastar se Juventus e Maccabi, respetivamente, não vencerem. Em sentido contrário, Juve e Maccabi estão obrigados a vencer para manterem esperanças para a derradeira ronda.

Classificação: 1.º PSG, 8 pontos; 2.º Benfica, 8; 3.º Juventus, 3; 4.º Maccabi, 3.

25/10: PSG-Maccabi Haifa; Benfica-Juventus.