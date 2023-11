O FC Copenhaga venceu o Manchester United por 4-3 e ascendeu ao segundo lugar no Grupo A da Liga dos Campeões, atirando a equipa inglesa para a última posição. Porém, o técnico Jacob Neestrup não ficou impressionado.

Após um jogo em que Diogo Gonçalves brilhou para a formação dinamarquesa com um golo e uma assistência - Bruno Fernandes também marcou, neste caso para o Man. United -, o treinador do Copenhaga impressionou pela sinceridade no seu discurso.

«Para mim, como treinador do Copenhaga, foi de longe a nossa pior exibição nesta fase de grupos da Champions, até ao momento. Vendo o jogo de hoje, se calhar não merecíamos os três pontos, ou sequer um ponto. Mas se olharmos para as quatro jornadas, então é muito merecido que o Copenhaga esteja no segundo lugar, porque eu acredito que o Copenhaga demonstrou ser a segunda melhor equipa do grupo nestas quatro jornadas», atirou Jacob Neestrup.

O Bayern Munique lidera o Grupo A com 12 pontos e já garantiu o apuramento para os oitavos de final. Seguem-se Copenhaga e Galatasaray com quatro pontos cada, enquanto o Manchester United soma apenas três.