O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, elogiou a capacidade de trabalho que o português Cristiano Ronaldo teve no encontro ante a Atalanta, na noite desta quarta-feira, que terminou com vitória da equipa inglesa por 3-2, depois de uma desvantagem de dois golos ante os italianos.

Solskjaer disse que se alguém quiser «criticar o esforço e a capacidade» de Ronaldo, autor do golo da vitória aos 81 minutos, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, deve então assistir a este encontro.

«Cristiano é ótimo à frente da baliza. Se alguém quiser criticar o seu esforço e capacidade de trabalho, então deve ver este jogo. Deveriam ver como ele trabalhou», disse Solskjaer, em declarações ao canal BT Sport.

O grupo F é, agora, liderado, de forma isolada, pelo Manchester United, com seis pontos, seguido da Atalanta e Villarreal, ambos com quatro, no segundo e terceiro posto, respetivamente. O Young Boys é último, com três.