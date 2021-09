Nuno Mendes integra o lote de convocados do PSG para o jogo com o Club Brugge, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O jovem português, que no sábado fez os primeiros minutos com a camisola do club parisiense, é um dos reforços convocados, juntando-se a Lionel Messi, Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum.

Danilo também está convocado para o encontro. Veja a lista abaixo: