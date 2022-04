O guarda-redes do Liverpool, Alisson Becker, encara o Benfica com «um grande desafio» e sublinha que o mais importante é a sua equipa qualificar-se para os quartos de final da Champions, ainda que espere que não sejam necessários penáltis para decidir uma eliminatória que, para já, é favorável aos ingleses, por 3-1.

«O Benfica é um grande desafio, é uma ótima equipa, demonstraram-no no primeiro jogo. O terceiro golo foi bom para nós e uma vantagem importante, mas pés no chão. Estamos focados em conseguir o resultado amanhã, para nos qualificarmos. Penáltis? Vamos treinar, temos de estar preparados para tudo, obviamente que o objetivo é a qualificação, com um bom resultado, que não sejam necessários penáltis, mas nós vamos estar prontos para tudo», disse, na conferência de imprensa de antevisão, na qual elogiou o uruguaio Darwin Núnez – autor do golo do Benfica na Luz – e o compatriota Everton Cebolinha.

«Todos os jogadores do Benfica merecem muita atenção, são todos jogadores muito capacitados. Uma equipa que alcança os quartos de final da Champions é importante. O Darwin está a mostrar que é um grande avançado, fez um hat-trick no último jogo [ndr: com o Belenenses] e isso mostra a sua importância dentro da equipa. Do Everton, sei do potencial dele e torço para que consiga desenvolver o seu potencial pelo Benfica. É uma grande pessoa, um excelente companheiro», afirmou, deixando ainda palavras positivas ao colega de posição e adversário, Odysseas Vlachodimos.

«Fez um grande jogo contra nós, defesas importantes, em momentos de um para um que podiam ter ditado um resultado ainda melhor para nós. Tem confiança, espaço para evoluir no futebol. Já está a atuar a um grande nível e fico feliz por ele, espero que seja um dos grandes nomes para o futuro», referiu.

O Liverpool-Benfica joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira, em Anfield. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.