O futebolista do Arsenal, Declan Rice, protagonista na vitória por 3-0 ante o Real Madrid com dois grandes golos de livre direto, mostrou-se «sem palavras» após a exibição na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e abordou os dois lances que resultaram nos dois primeiros golos da equipa.

«Não sei se a ficha vai cair algum dia. Voltei ao meu telefone e foi uma loucura. Marcar o meu primeiro livre direto num jogo é especial. E, quando tive o segundo livre, simplesmente tive confiança. Estou sem palavras», afirmou Rice, em declarações à Amazon Prime, após o jogo em Londres.

«Ganhar ao Real Madrid nesta competição é uma grande noite para nós. O treinador [ndr: Mikel Arteta] só disse isto depois: mesmo com 3-0 a favor, a qualidade individual que eles têm é assustadora. No Bernabéu, coisas especiais acontecem-lhes. Queremos estar nas meias-finais», assinalou o médio internacional inglês.

Rice falou depois do lance do 1-0. «Quando eles estavam mais perto um pouco, vimos o espaço e o Bukayo [Saka] disse: “se sentes, vai em frente”. E eu pensei: “vou conseguir”», partilhou. De resto, há imagens do adjunto Nicolas Jover – visto como o mestre das bolas paradas do Arsenal, depois dos muitos golos de canto que a equipa já conseguiu – a dar uma indicação que já foi vista, para muitos adeptos do Arsenal, como decisiva para a forma como Rice fez o 1-0.

A instrução de Jover:

Os livres no Arsenal costumam ser batidos por Saka ou Martin Odegaard e, no 2-0, em vez do norueguês, que estava ao seu lado, foi novamente Rice. «Parece longe, nem consegues aperceber-te. O Mbappé estava meio que perto, mas depois eu pensei: “tenho o lado do guarda-redes, pratico tantas vezes isto”. E eu tinha a confiança do 1-0, se fosse por cima da trave não importava», contou.

«Não sei se algum dia vou atingir o que fiz. É uma noite histórica, mais marcar dois golos ao Real Madrid. Queremos ganhar esta competição, mas tem de ser um jogo de cada vez. Não sei se vou dormir hoje, estou muito feliz», concluiu.

