Declarações do treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota por 2-1 ante o Real Madrid, em jogo da 3.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões:

[Entradas de Bruma e Abel Ruiz após o 2-1:] «Nós tivemos o Bruma com um problema físico que o condicionou de poder ser opção inicial, tínhamos o Bruma preparado para 20 a 30 minutos, se necessário. Tentámos ter um jogador de características diferentes, procurámos um bocadinho mais de velocidade na frente, quatro homens mais rápidos e mais capazes de desequilibrar a partida, no que era a sua individualidade: Djaló, Abel, Ricardo e Bruma, quatro jogadores de características ofensivas, num momento em que procurávamos viver da velocidade na frente de ataque.»

[Estreia de Diogo Fonseca na Champions, ao segundo jogo pela equipa principal:] «O Diogo conheço muito bem, foi meu jogador em vários escalões. É central, tivemos de adaptá-lo ao lado direito, nesta altura estamos privados do Victor Gómez. Tendo em conta que o Joe estava a pedir por fadiga ser substituído, acabámos por adaptar o Fonseca para uma posição que foi treinada neste período, já o mesmo aconteceu na Taça. Procurou dar o seu melhor. Creio que é merecido pelo trabalho que tem feito, são oportunidades que são conquistadas e não dadas.»

[Liga dos Campeões:] «É especial, nós temos de olhar para a competição de uma forma que nos obrigue a ser o mais competentes possível. Os jogos são todos de grande exigência, de grande equilíbrio na qualidade de todas as equipas e o que pretendemos é competir com os melhores, é dessa forma que digo que seja o caminho do sucesso, o Sp. Braga competir com os melhores e da forma que o tem feito. A mim, tem-me deixado satisfeito pelo que fizemos nos três jogos.»