O treinador do Ajax, Erik Ten Hag, lamentou o lance que ditou a derrota com o Benfica (0-1) na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e consequente eliminação da prova, apontando a uma «falha de comunicação» que existiu na grande área defensiva.

«Pequenos erros têm grandes consequências. Esta noite, mas também em Lisboa», referiu Ten Hag, que não acreditava que o lance do golo de Darwin desse precisamente em golo.

«Sabemos que eles são bons naquilo. Houve uma falha de comunicação entre dois jogadores», apontou, sublinhando, por outro lado, a superioridade que o Ajax teve na maioria do jogo.

«Fomos, de longe, a equipa superior em 75 por cento do tempo de jogo. Criámos oportunidades, com bom futebol. Fomos bons com a bola, mas também defensivamente e pressionámos bem. Nada permitimos ao adversário. Quando jogamos um jogo deste nível, não podemos dizer que a forma não estava lá. Também é um bom adversário. Neutralizámos completamente, exceto num momento», referiu, ao canal neerlandês RTL7, na noite desta terça-feira.