O treinador do Ajax, Erik ten Hag, demonstrou esta segunda-feira as ambições do Ajax em vencer o Sporting na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, apesar de a sua equipa já estar apurada para os oitavos de final e com o primeiro lugar do grupo C garantido.

A formação holandesa soma 15 pontos e pode, em caso de triunfo ante os leões (que têm nove pontos e também já estão nos oitavos), sagrar-se a primeira equipa dos Países Baixos a fazer seis vitórias em seis jogos e os 18 pontos numa fase de grupos da competição.

«Pode ser um jogo histórico. Somos uma equipa ambiciosa e queremos bater todos os recordes que aparecem à nossa frente. Por isso, vamos tentar, mesmo sabendo que já está tudo definido quanto ao apuramento e ao primeiro lugar», afirmou o técnico de 51 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo, marcado para as 20 horas de terça-feira.

Depois da goleada alcançada em Alvalade, por 5-1, na primeira volta, Ten Hag sublinha que o Ajax precisa de estar num dia bom para novo resultado positivo, ante um adversário que lhe merece elogios.

«Em Lisboa, estivemos em alta, com um bom plano de jogo e os jogadores executaram-no muito bem. Vamos ter de voltar a estar num dia bom para alcançar outra vez um resultado positivo frente ao Sporting. Foi campeão em Portugal e está a fazer uma excelente temporada», considerou.

Ao lado de Ten Hag esteve Antony, que partilhou das ambições demonstradas pelo treinador quanto à hipótese de selar a fase de grupos só com vitórias, num duelo que também é importante para as contas portuguesas e holandesas no ranking da UEFA.