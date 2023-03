Com os cinco golos apontados ao Leipzig na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Erling Haaland foi inevitavelmente eleito o jogador da semana na prova.

O norueguês brilhou no triunfo do Manchester City e ficou à frente de Victor Osimhen, que bisou na vitória do Nápoles sobre o Eintracht Frankfurt (3-0).

Já Hakan Çalhanoglu, eleito melhor em campo no nulo entre FC Porto e Inter de Milão, completou o pódio, enquanto Karim Benzema, autor do único golo do triunfo do Real Madrid sobre o Liverpool (1-0), ficou no quarto posto.

