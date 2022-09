O golo de Erling Haaland diante do Dortmund foi eleito o melhor da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA esta quinta-feira.

Aos 84 minutos, o norueguês marcou de forma acrobática à antiga equipa, após um passe de trivela de João Cancelo. O Manchester City assegurou, assim, o triunfo por 2-1.

A concorrer ao prémio estava também Arthur Gomes, do Sporting, que fez o 2-0 diante do Tottenham, depois de uma excelente iniciativa individual. O extremo leonino conseguiu o segundo lugar, enquanto o golo de John Stones conclui o pódio e o tento de Mislav Orsic, na derrota do Dinamo de Zagreb em casa do Milan (3-1), ocupa o quarto posto.

